Президент Арцаха принял бывшего министра обороны Арцаха и Армении Сейрана Оганяна

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 10 июля принял бывшего министра обороны Арцаха и Армении Сейрана Оганяна.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Араик Арутюнян отметил, что рад встретиться со своим боевым другом и обсудить с ним вопросы, касающиеся укрепления безопасности и обороноспособности страны.