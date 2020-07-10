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Президент Арцаха принял бывшего министра обороны Арцаха и Армении Сейрана Оганяна

Президент Арцаха принял бывшего министра обороны Арцаха и Армении Сейрана Оганяна

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 10 июля принял бывшего министра обороны Арцаха и Армении Сейрана Оганяна.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Араик Арутюнян отметил, что рад встретиться со своим боевым другом и обсудить с ним вопросы, касающиеся укрепления безопасности и обороноспособности страны.


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