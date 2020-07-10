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Президент Армении провел встречу с высшим руководством Арцаха

Президент Армении провел встречу с высшим руководством Арцаха

После отдельной встречи президент Республики Армения Армена Саркисяна и президента Республики Арцах Араика Арутюняна в Степанакерте состоялась расширенная встреча с участием председателя Национального собрания Республики Арцах Артура Товмасяна, государственного министра Григория Мартиросяна, министра иностранных дел Масиса Маиляна, секретаря Совета безопасности Самвела Бабаяна и других официальных лиц.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, стороны коснулись сотрудничества между Арменией и Арцахом и направленных на развитие Арцаха программ.
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