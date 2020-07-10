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КРОУ одобрила продажу «Веон Aрмения» компании «Тим»

КРОУ одобрила продажу «Веон Aрмения» компании «Тим»

На заседании Комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения был обсужден вопрос о согласии на отчуждение доли в уставном капитале ЗАО «Веон армения». Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения.

«Комиссия одобрила продажу 100 процентов акций ЗАО «Веон Aрмения» обществу с ограниченной ответственностью «Тим», - говорится в сообщении КРОУ.


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