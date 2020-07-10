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Глава фракции «Мой шаг» Лилит Макунц провела встречу с послом РФ

Глава фракции «Мой шаг» Лилит Макунц провела встречу с послом РФ

Глава фракции Национального Собрания Армении «Мой шаг» Лилит Макунц и депутат Алексей Сандиков встретились с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Армения Сергеем Копыркиным. Как сообщает Арменпресс, Макунц на своей странице в Facebook написала, что они обсудили с послом вопросы повестки дня, связанные с развитием армяно-российских отношений.

«Как лидер фракции «Мой шаг» я представила послу внутриполитические события в нашей стране. В ходе встречи были затронуты осуществляемые законодательные изменения, в частности, предлагаемые законопроектом «Об аудиовизуальном медиа» регулирования, события вокруг Конституционного суда.

В контексте развития двусторонних отношений была отмечена важная роль парламентской дипломатии, подчеркнут тот факт, что в нынешней ситуации, обусловленной эпидемией коронавируса, текущие вопросы должны решаться путем парламентской дипломатии. В этой связи была подчеркнута важность совместных усилий Армении и России в борьбе с эпидемией», - написала Макунц.

Глава фракции отметила, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями о шагах, предпринятых для обеспечения возвращения граждан Армении и России на свою родину при отсутствии регулярных авиаперевозок в эти дни.


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