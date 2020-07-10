Новые рекорды распространения коронавируса. США и Бразилия лидируют по числу зараженных

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа продолжает ухудшаться в странах Северной и Южной Америки: за сутки рекордные показатели новых случаев зафиксированы в Мексике, Аргентине и Колумбии, на очень высоком уровне остаются темпы роста числа инфицированных в США и Бразилии.

Об очередном рекорде суточного прироста числа инфицированных сообщил в пятницу Минздрав Индии - страна является главным очагом коронавируса в Южной Азии. Иран обновил максимальный показатель смертности за сутки,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В общей сложности число случаев заражения коронавирусом в мире возросло за сутки, по данным Всемирной организации здравоохранения, на 205 тыс., что стало одним из самых высоких показателей за время пандемии. Всего на планете коронавирус был выявлен более чем у 12,2 млн человек, около 555 тыс. умерли из-за инфекции.

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На очень высоком уровне, почти вдвое превышающем пиковые показатели апреля, продолжает оставаться заболеваемость в США. По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, за последние сутки в стране было выявлено 58,6 тыс. новых случаев заражения, что лишь немногим уступает зарегистрированному накануне рекордному показателю 60 тыс. Умерли за сутки 820 пациентов с коронавирусом.

США являются мировым лидером по количеству инфицированных (более 3,05 млн человек) и числу летальных исходов из-за коронавируса (свыше 132 тыс.).

Второе место по обоим показателям занимает Бразилия. За истекшие сутки, по данным Минздрава страны, в стране выявлено свыше 42,6 тыс. новых случаев заражения, общее количество инфицированных за время пандемии превысило 1,75 млн человек. Число летальных исходов увеличилось за сутки на 1 220 и превысило 69,1 тыс.