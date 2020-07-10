Опубликована новая Стратегия национальной безопасности Армении

Опубликована новая Стратегия национальной безопасности Республики Армения, которая заменит Стратегию, принятую в 2007 году. Как передает «Арменпресс», стратегия основана на трех основных принципах.

Первым из принципов является создание сильной и благополучной Армении как гаранта собственной безопасности.

“Для обеспечения безопасности Армении сила и благополучие армянского государства не имеют альтернативы. Как государство, которое заинтересовано в сохранении мира и стабильности и постоянно развивает возможности в этом направлении, Армения продолжит прилагать усилия в направлении своей решающей роли в обеспечении мира, безопасности и стабильности в регионе. В то же время Армения продолжит участвовать в обеспечении международной безопасности посредством вовлечения армянских миротворцев в международные миссии по содействию миру, в качестве не только пользующейся международной безопасностью, но и обеспечивающей ее”, - отмечается в документе.

Второй основополагающий принцип заключается в том, что по своей логике стратегия призвана содействовать далеко идущей цели - обеспечению вечности армянской государственности, готовя нас к противостоянию возможным опасностям, угрожающим нашей государственности.

“Армянский народ отныне должен преодолеть порочный круг приобретений и потерь своей государственности, который происходил в прошлом, часто обусловленный геополитическими обстоятельствами, не зависящими от нас. Граждане Республики Армения и армянский народ отныне должны подтверждать свою самобытность в вопросе армянской государственности, существование которой не будет зависеть от геополитических обстоятельств, а будет исходить только от воли армянского народа. Реализация этой цели предполагает координацию всеармянских усилий и возможностей. Армянская государственность, как осуществление вековых чаяний армянского народа, принадлежит гражданину Республики Армения и всему армянскому народу, которые являются носителями этой государственности и защитниками интересов", - отмечается в стратегии.

Третий принцип - в постоянно меняющемся мире первостепенным становится развитие внутреннего и внешнего противостояния Армении, чтобы всегда быть готовыми к новым, непредсказуемым вызовам и эффективно реагировать на них.

“В условиях масштабных геополитических изменений вокруг базовых принципов современного миропорядка создана неопределенность. Происходят силовые перестановки, ослабляются многосторонние международные площадки, взаимного доверия между государствами становится меньше. Помимо необходимости противодействия традиционным предсказуемым угрозам, перед государствами и обществами стоит также императив противостоять непредсказуемым угрозам. Самым ярким примером этого стала пандемия COVID-19, которая застигла врасплох системы здравоохранения ведущих стран мира и поставила мировую экономику перед кризисом. Именно на логику развития устойчивости направлена стратегия национальной безопасности Армении, основанная на общенациональном подходе к планированию и обеспечению национальной безопасности. Для комплексного обеспечения национальной безопасности необходимо объединение всей системы государственного управления, а также усилий общества. Не случайно, что стратегия охватывает как внешнеполитические и военные, так и другие социальные, экономические, энергетические, медицинские, научные, информационно-технологические компоненты обеспечения безопасности”, - говорится в документе.

Для противостояния угрозам и вызовам меняющегося мира, обеспечения собственной безопасности, а также эффективной реализации роли обеспечения региональной и международной безопасности Армения продолжит наращивать свой международный вес. С этой целью Армения будет развивать все силовые инструменты, в том числе и возможности “мягкой силы”, делая акцент на своем важнейшем ресурсе - человеческом капитале. При этом человеческий капитал рассматривается и в контексте объединения сил рассеянного по всему миру армянства.

40-страничный документ Стратегии состоит из введения, 6 глав и заключительных положений. В Стратегии представлена среда безопасности Армении, национальные интересы Республики Армения, цели и принципы стратегии, на которых основана Национальная стратегия Республики Армения.

“С момента принятия первой Стратегии национальной безопасности Армении в 2007 г. международная и региональная среда безопасности претерпела существенные изменения, сделав вызовы, стоящие перед Арменией более сложными и многослойными. Изменилась и Армения. Ненасильственной, бархатной, народной революцией в Армении граждане Республики Армения установили высокую планку для обеспечения безопасности, развития и благосостояния государства. В новом контексте стержнем политики безопасности Армении является демократическая система управления, которая создает прочную основу для усиления экономического, политического, интеллектуального, а следовательно и военного потенциала страны. Эти реалии диктуют нам новую, более амбициозную стратегию национальной безопасности”, - отмечено в Стратегии.

Главной целью Стратегии национальной безопасности Республики Армения является установление ориентиров для обеспечения безопасного развития и благополучия граждан Армении и Республики Армения, основываясь на независимой, суверенной и мощной Республике Армения, как гаранта реализации этой цели и Родины армянского народа, разбросанного по всему миру. Стратегия определяет национальные интересы Армении и стратегические направления их эффективной защиты.