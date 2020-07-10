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Норвегия отменила карантин для въезжающих из ряда европейских стран

Норвегия отменила карантин для въезжающих из ряда европейских стран

Правительство Норвегии утвердило новые рекомендации, согласно которым въезжающие в королевство из ряда стран Европы, за исключением Португалии, Болгарии, Хорватии и нескольких других, не обязаны проходить карантин, как это было раньше. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание VG.

"С 15 июля снова можно будет путешествовать в некоторые европейские страны с относительно благополучной ситуацией по коронавирусу без самоизоляции по возвращении, а туристы из этих стран смогут также приезжать в Норвегию и не соблюдать карантин", - сообщает газета.

В список таких стран вошли почти все государства Шенгенского соглашения и Еврозоны, за исключением Португалии, Венгрии, Хорватии, Румынии, Болгарии и Люксембурга. Кроме того, "открыты" три шведские территории, но не страна целиком.

Отмечается, что список стран будет пересматриваться каждые две недели.


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