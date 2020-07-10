Комментарии посла ИРИ в Армении в дополнение к интервью Общественному телевидению

Представляем комментарии чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Армении Аббаса Бадахшана Зогури в дополнение к интервью Общественному телевидению.

“Позиция нашей страны по отношению к Израилю представлялась на протяжении многих лет. Израиль всегда пытается вызвать проблемы и разногласия в наилучших отношениях с нашими соседями, и мы весьма чувствительны к этому. Израиль пытается вредить нашим хорошим отношениям с соседями. Наши друзья в Армении заверяют, что позаботятся о том, чтобы этот вопрос не повлиял на наши отношения, и мы с уважением относимся к их заверениям. Мы не хотим, чтобы нашим отношениям был нанесен подрыв, и ожидаем, что наши опасения будут удостоены внимания”.