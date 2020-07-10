В Лиге Европы состоялась жеребьевка ¼ финала
15:54, 10 Июль, 2020
Состоялась жеребьевка ¼ финала Лиги Европы.
Как передает «Арменпресс», в результате жеребьевки в штаб-квартире УЕФА сформировались следующие пары:
Победитель матча “Вольфсбург” - “Шахтер Донецк” – победитель матча “Айнтрахт” - “Базель”
Победитель матча “Ласк” - “Манчестер Юнайтед” - победитель матча “Истанбул Башакшехир” -“Копенгаген”
Победитель матча “Интер” - “Хетафе” - победитель матча “Рейнджерс” - “Байер”
Победитель матча “Олимпиакос” - “Вулверхмептон” - “Севилья” - “Рома”.
Матчи 1/8 финала пройдут 5 - 6 августа, 1/4 финала - 10 - 11, полуфиналы - 16 - 17, а финал - 21 августа.
Подготовила Варвара Айрапетян
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