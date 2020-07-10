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В Лиге Европы состоялась жеребьевка ¼ финала

В Лиге Европы состоялась жеребьевка ¼ финала

Состоялась жеребьевка ¼ финала Лиги Европы.

Как передает «Арменпресс», в результате жеребьевки в штаб-квартире УЕФА сформировались следующие пары:

Победитель матча “Вольфсбург” - “Шахтер Донецк” – победитель матча “Айнтрахт” - “Базель”

Победитель матча “Ласк” - “Манчестер Юнайтед” - победитель матча “Истанбул Башакшехир” -“Копенгаген”

Победитель матча “Интер” - “Хетафе” - победитель матча “Рейнджерс” - “Байер”

Победитель матча “Олимпиакос” -  “Вулверхмептон” - “Севилья” - “Рома”.

Матчи 1/8 финала пройдут 5 - 6 августа, 1/4 финала - 10 - 11, полуфиналы - 16 - 17, а финал - 21 августа.

Подготовила Варвара Айрапетян


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