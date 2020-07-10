Армен Саркисян встретился с президентом Арцаха Араиком Арутюняном

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня с рабочим визитом находится в Арцахе. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

В Степанакерте состоялась встреча президента Армении с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном.

Президент Саркисян вновь поздравил Араика Арутюняна и пожелал ему успехов, выразив уверенность, что своим опытом и знаниями он успешно продолжит служение Родине. “Хочу через Вас поздравить и весь народ Арцаха, потому что президентские и парламентские выборы были проведены очень демократически”, - сказал президент, добавив, - “Передайте мою благодарность и другим участникам президентских выборов, которые не победили лично, но победили все вместе, показав миру, что Арцах - не только сильная, но и демократическая страна, но и свободная страна, в которой проводятся свободные выборы. Хочу пожелать Вам, а также и всем гражданам Арцаха прежде всего здоровья. Уверен, что мы преодолеем и эту сложную ситуацию и будем двигаться вперед, укрепляя и Республику Армения, и Республику Арцах”.

Выразив благодарность, президент Арцаха отметил, что большая часть кандидатов, участвующих в президентских выборах, является частью нынешней политической власти, и они готовы обеспечить прогресс и развитие страны, а те, кто не вовлечен, также продолжают свою деятельность во благо Арцаха. Араик Арутюнян выразил также благодарность властям Армении за содействие практическим программам, направленным на развитие Арцаха. “Хочу отметить, что вместе нам удастся не только преодолеть ситуацию, но и обеспечить прогресс в направлении развития нашей Родины”.

На встрече были обсуждены и другие текущие и будущие программы, направленные на усиление и развитие Республики Арцах.