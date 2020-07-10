В КГД Армении провели дистанционный курс “Регулирование трансфертного ценообразования в Армении”

Один из широко распространенных в мире инструментов налогового администрирования - трансфертное ценообразование с этого года стал применяться и в Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Комитет государственных доходов Армении.

Для плавного осуществления процесса Комитет государственных доходов еще с прошлого года периодически организует обсуждения, встречи и курсы для налогоплательщиков, а также и для сотрудников комитета.

По инициативе учебного центра КГД был проведен очередной курс “Регулирование трансфертного ценообразования в Республике Армения”. На этот раз дистанционный курс был организован управлением международного сотрудничества КГД и специалистами по информации и связям с общественностью. Цель - повысить уровень информированности сотрудников о трансфертном ценообразовании.

Начальник отдела трансфертного ценообразования и налогового сотрудничества КГД Наируи Аветисян представила особенности трансфертного ценообразования. В основе регулирования трансфертного ценообразования лежит принцип расстояния вытянутой руки. То есть, условия сделок, совершенных между взаимосвязанными сторонами, должны соответствовать условиям сделок между сторонами, не считающимися взаимосвязанными. Регуляции трансфертного ценообразования позволяют налоговому органу выяснить, насколько условия сделок между взаимосвязанными лицами отражают реальные обстоятельства, то есть, произошла бы данная сделка на тех же условиях, если бы стороны сделки не были взаимосвязаны”, - пояснила Наируи Аветисян.

На занятии прошли активные обсуждения. Отметим, что учебный центр КГД для организации дистанционных курсов использует запатентованное программное обеспечение skypeforbusiness.