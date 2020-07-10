В первом полугодии муниципалитет Севана выдал 124 разрешения на разные виды деятельности

В рамках полномочий главы общины Севан Гегаркуникской области за 6 месяцев этого года было выдано 124 разрешения.

Как сообщили «Арменпресс» в администрации общины Севан, статистика выданных разрешений в первом полугодии 2020 года имеет следующую картину: область градостроительства - 21 разрешение на строительство, из которых только в июне - 9, разрешение на снос - 1, разрешения на архитектурно-плановое задание или проектирование - 31, акты об окончании (разрешения на эксплуатацию) - 2, общие - 55 разрешений. Сфера услуг торговли: разрешения на продажу алкогольных и алкогольных напитков - 29; разрешения на продажу табачной продукции – 28, разрешения на розничную продажу жидкого топлива - 6, разрешения на организацию и реализацию общественного питания - 5, разрешение на оказание услуг гражданской панихиды и похорон - 1, общие - 69 разрешений.

Хосров Хлгатян