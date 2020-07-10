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ЕС зарезервирует €5 млрд на случай провала переговоров по Brexit

ЕС зарезервирует €5 млрд на случай провала переговоров по Brexit

Глава Европейского совета предложил зарезервировать в бюджете сообщества на 2021-2027 годы 5 млрд евро для оказания экстренной помощи странам ЕС в случае провала переговоров по торговому соглашению с Великобританией после ее выхода из состава ЕС (Brexit). Об этом председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

"Я предложил внести в семилетний бюджетный план статью об экстренной помощи (странам сообщества - прим. ТАСС) максимальным объемом 5 млрд евро на случай Brexit без соглашения", - сказал он.


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