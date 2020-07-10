Сурен Арустамян своеобразно исполнил известную песню “Ain't No Sunshine”

Известный певец и гитарист Сурен Арустамян, участник музыкального проекта “Ай суперстар 4” по-новому представил любимую многими песню “Ain't No Sunshine”.

Как передает «Арменпресс», Арустамян опубликовал видеоматериал на своей официальной странице в Facebook.

Сурен Арустамян учился в классе гитары джазового факультета Ереванской государственной консерватории им. Комитаса. С 18 лет он со своей группой выступал в ереванских клубах. Участвовал в проекте “Ай суперстар” телекомпании “Шант”, в рамках которого ему была предоставлена возможность сыграть и спеть вместе со всемирно известным музыкантом Яном Гиланом.

В 2012 году Арустамян представлял Армению на международном конкурсе-фестивале песни “Новая волна”.

Сейчас музыкант живет и работает в США, но не забывает поклонников Армении и иногда выступает с концертами и на родине.

Анжела Амбарцумян