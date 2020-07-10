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Нидерланды выделят Армении 200 000 евро

Нидерланды выделят Армении 200 000 евро

Министерство иностранных дел Нидерландов приняло решение выделить Армении 200 000 евро на закупку крайне необходимого оборудования для борьбы с COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД Армении.

Согласно подписанному 9 июля соглашению между Министерством иностранных дел Королевства Нидерландов и Министерством здравоохранения Армении, сумма, выделенная в рамках помощи, будет направлена на приобретение 3-х устройств тестирования PCR, 100 больничных мониторов и 1-й камеры биологической безопасности.

Министерство здравоохранения Армении уже заказало вышеупомянутое оборудование, оно будет поставлено в Армению в ближайшее время.

По состоянию на 10 июля в Армении было подтверждено 30 903 случая COVID-19, 18 709 из которых выздоровели. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 471 пациентов. Всего было проведено 131 216 тестов. В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 546 летальных исходов.


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