Наблюдается резкий рост числа преступлений в сети

В Армении в последнее время наблюдается резкий рост случаев сетевых преступлений.

На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» старший следователь по особо важным делам главного управления по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Сасун Григорян отметил, что в течение 2019 года в производство главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении было принято 118 дел о киберпреступлениях. В первом полугодии 2020 года в производство управления было принято 94 уголовных дела по киберпреступлениям.

“Мы видим, что в первом полугодии 2020 года число рассмотренных дел довольно близко к числу дел, расследованных в течение всего прошлого года. Скажу также, что до 2019 - 2020 годов общее число зарегистрированных киберпреступлений колебалось в рамках около 100 уголовных дел за год”, - отметил Сасун Григорян.

С чем связан резкий рост числа сетевых преступлений и повлияла ли на это ситуация, сложившаяся в стране вследствие эпидемии? В ответ на этот вопрос Сасун Григорян отметил, что рост случаев обусловлен тем, что увеличилось число обращений пострадавших граждан и организаций в правоохранительные органы.

“Это свидетельствует как о повышении правосознания граждан, так и о росте доверия к правоохранительным органам. Вопросы, связанные с киберпреступностью, находятся под контролем председателя Следственного комитета. Есть много граждан, которые пострадали и страдают от подобных преступлений, однако не говорят об этом. Призываю наших граждан в подобных случаях немедленно обращаться в правоохранительные органы, и не пытались находить самостоятельные решения по данным вопросам”, - сказал Сасун Григорян.

Что касается возможного влияния ситуации, сложившейся в стране в связи с эпидемией вируса, то Сасун Григорян отметил, что оно также возымело свою роль. Люди больше обращаются к онлайн пространству, что и привело к росту онлайн-мошенничества.