Премьер-министр выступил с посланием в связи со Стратегией национальной безопасности

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в Ереване проходит очередное заседание Совета безопасности. В ходе заседания, в числе других вопросов, был обсужден вопрос об утверждении Стратегии национальной безопасности.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в этом контексте премьер-министр Пашинян выступил с посланием, в котором, в частности, отметил:

“Многоуважаемый председатель Национального Собрания,

Уважаемые члены Совета безопасности,

В повестку дня сегодняшнего заседания Совета безопасности включены крайне важные вопросы, но я хочу подчеркнуть один из них - вопрос об утверждении Стратегии национальной безопасности. Конечно, думаю, у нас получился довольно хороший проект, но также хочу подчеркнуть, что здесь важен не только сам текст, но и контекст.

И при обсуждении нашей национальной безопасности, думаю, мы должны в первую очередь изучить вопрос нашей национальной идентичности, потому что национальная безопасность относится к сохранению нашей национальной идентичности, защите от физических и содержательных угроз. Но с другой стороны, национальная идентичность не остается прежней. Наша нация, наш народ существует на протяжении тысячелетий, но быть армянином не означало одно и то же на протяжении всех этих тысячелетий, и значение этого понятия со временем менялось из-за различных обстоятельств, событий и факторов.

Сейчас мы не знаем, что имел в виду наш соотечественник во времена правления царя Арташеса, когда говорил “армянин”. Однако мы точно знаем, что он имел в виду не то же самое, что мы подразумеваем сегодня, когда говорим “армянин”. По крайней мере, он не знал о нашем существовании, а мы достоверно знаем о его существовании. Уже один этот факт является значительным фактором развития национальной идентичности.

Сейчас мы не знаем, рассматривал ли живший 2000 лет назад армянин свои действия с точки зрения интересов нашего сегодняшнего существования, мы вообще не знаем, существовал ли тогда такой процесс мышления или нет. Но сейчас мы можем сделать это, зная свое прошлое, думать не только о настоящем и будущем, но и о тысячелетнем горизонте.

И это, пожалуй, тот переломный момент, когда национальная идеология становится жизненно важной необходимостью, институтом практического значения, когда существует проблема, основанная на прошлом и настоящем опыте, не только для формулирования того, что необходимо сделать сегодня, но и для направленного в будущее нашего месседжа армянам, который должен связывать живущего через тысячу лет армянина с жившим тысячу лет назад армянином.

Пожалуй, таков процесс развития национальной идентичности и самосознания. Национальная идентичность развивается через опыт собственной истории, познание этого опыта, позитивные и негативные впечатления от этого опыта и жизни, а также устремления будущего, которое органически связано с прошлым и настоящим.

На протяжении многих лет наша национальная идентичность настолько развилась, что сегодня мы можем сформулировать нашу цель: обеспечить существование и нормальное развитие наших будущих поколений на планете Земля на протяжении следующих тысячелетий на территории государства Армения и рассмотреть наши сегодняшние действия также с этой точки зрения.

Армянин, который будет жить на земле через 2000 лет, не будет таким, какими мы являемся сегодня, точно так же, как мы сегодня не такие, какими были жившие 2000 лет назад армяне. Но в отличие от армян, которые жили 2000 лет назад, мы можем направить месседж армянам, которые будут жить через 2000 лет. И основным смыслом этого месседжа должно быть то, что связывает его с нами и жившими за 2000 лет до нас армянами, какие условия должны укреплять и делать эту связь жизнеспособной.

С другой стороны, эта связь не должна быть оковами. Она не должна тянуть назад, а должна двигать вперед, стимулировать, вдохновлять, она не должна становиться подавляющим присутствием, а должна придавать импульс каждому армянину чувствовать себя частью тысячелетней миссии, стать частью этой миссии, расширить рамки этой миссии, обогатить ее содержание, должна дать уверенность, стремление, интерес к самопознанию и осознанию.

Важнейшим компонентом национальной идентичности является именно связь с корнями и чувством собственности к наследию и ценностям, сформировавшимся в истории нации, что должно укреплять веру и доверие каждого индивида в собственные силы, а значит, веру и доверие нации, народа в собственные силы. Именно поэтому в предисловии к Стратегии национальной безопасности я считаю необходимым провести такую линию, которая сформулирована ниже. При этом, в качестве эпиграфа ко сказанному я выбрал известные строки Ваана Терьяна, которые звучат так:

Армян испугать невозможно - врагом нашим был Вавилон.

Но где наш противник сегодня? Засыпан пустынею он!

И следовательно, мы произошли на Армянском нагорье, от Айк Наапета, и имя наше - армяне. Мы являемся потомками Ванского цартства, династии Ервандуни, династии Арташесян, династии Аршакуни, династии Багратуни, Киликийского государства, Первой Армянской Республики. Мы признаем уникальную роль Армянской ССР в развитии образования, науки, культуры и промышленности в Армении. Мы гордые граждане Третьей Республики Армения, дети армянского народа, основавшего Третью Республику Армения и освободившего Арцах. Республика Армения является гарантом безопасности и свободы армян Арцаха. Республика Армения является всеармянским государством и представляет всех армян по всему миру.

Армянский народ приобрел силу и способность преодолевать многие исторические бедствия, достигать 21-го века благодаря навыкам, знаниям и качествам, которые развивал на протяжении того времени, когда имел свою государственность. Основываясь именно на этом историческом сознании, армянский народ смог воссоздать свое независимое государство сразу после Геноцида армян.

Армянское государство является единственным гарантом существования и развития армянского народа. Следовательно, армянское государство должно существовать вечно, потому что армянский народ должен существовать вечно.

Национальные ценности

Национальными ценностями армянского народа являются:

- Армянская государственность, гражданство Республики Армения.

- История и фольклор армянского народа: эпос, верования, легенды, мифы.

- Армянский язык и письменность, армянская литература, в том числе переводная литература, знания, наука.

- Всеармянский потенциал, армянская диаспора.

- Родина, семья, индивид.

- Армянская Апостольская Святая Церковь, Армянская католическая церковь, Армянская евангелическая церковь, христианство.

- Армянская ашугская, гусанская, народная, классическая, авторская и эстрадная музыка, армянское танцевальное искусство, армянское изобразительное искусство, армянское сценическое искусство, армянская архитектура.

- Авторское и армянское изобразительное искусство.

- Родная природа с ее биоразнообразием.

- Прогресс, свободолюбие, самолюбие, гостеприимство, любовь к образованию, трудолюбие, законопослушность, уважение и терпимость по отношению к другим людям, народам, религиям. Братские чувства и отношения с национальными меньшинствами, проживающими в Армении и Арцахе, неразрывный союз с ними, выраженный гражданством Республики Армения и Арцаха.

- Армянская кухня, все образцы материального и нематериального наследия, которые выражают, изображают, описывают или символизируют описанные выше национальные ценности армянского народа.

Национальные цели

Национальными целями армянского народа являются:

- Обеспечение необходимых для вечности армянского государства институциональных идеологических, безопасностных, общественных, политических, правовых, экономических, демографических, международных, образовательных, интеллектуальных, культурных условий.

- Международное признание права Арцаха на самоопределение без каких-либо ограничений.

- Международное признание Геноцида армян, преодоление и устранение последствий.

- Обеспечение безопасности, благосостояния, свободы и счастья граждан Республики Армения, а также обеспечение и защита других общеизвестных прав.

- Равенство всех перед законом, равноправие мужчин и женщин, обеспечение равных возможностей для женщин и мужчин в общественной, государственной и экономической жизни, установление национального единства, основанного на защите прав и выполнении обязанностей.

- Сохранение и развитие национально-государственной идентичности, самостоятельности и суверенитета армянского народа, в том числе восстановление и развитие национальной идентичности среди армян, которые отошли и отходят от национального самосознания, в том числе за счет значительного повышения уровня владения армянском языком и увеличения количества лиц с гражданством Республики Армения.

- Консолидация общеармянского потенциала вокруг реализации национальных целей ради сохранения и развития национальных ценностей.

Всеармянские правила сосуществования

Насилие должно быть исключено из инструментария для решения какой-либо внутриармяснкой проблемы. Все те силы, индивиды, которые рассматривают насилие как средство решения какой-либо внутриармяснкой проблемы, должны быть отвергнуты. Видение свободного от насилия общества, свободного от насилия народа должно стать краеугольным камнем нашего национального объединения. Вышеуказанное не может относиться к применению законной силы для предотвращения и раскрытия преступлений, обеспечения нормальной жизни общества, а также с целью защиты Родины от внешней агрессии. Народ и его свободное волеизъявление являются единственным источником формирования власти. Любая попытка искажения свободной воли народа должна рассматриваться как антигосударственная и антинациональная деятельность. Суверенитет Армении и Арцаха, армянского народа является высшей ценностью. Силы, которые готовы привлекать иностранные силы к решению внутриармянских проблем, представлять иностранные интересы в нашей стране, должны удостоиться жесткого противодействия армянского народа и его легитимного представителя - правительства Армении Освобождение Армении и Арцаха от коррупции: все проявления коррупции, в том числе крышевание, искусственные монополии, создание искусственных барьеров для конкурентов должны быть искоренены, а нанесенный государству и народу в результате коррупционных действий материальный ущерб должен быть возмещен. Верховенство права и закона, равенство всех перед законом, защита прав и выполнение обязанностей должны стать стержнем внутринациональных отношений. Наличие подвергающихся внешнему или внутреннему влиянию судов является угрозой национальной безопасности. Суды должны быть независимыми. Существование привилегированного класса, круга и индивидов в сфере экономики, политики и общественной жизни должно быть исключено. Целью переговорного процесса по урегулированию арцахского вопроса должна стать защита результатов Арцахской освободительной войны, которая велась ради самоопределения и безопасности народа Арцаха. В результате переговоров любое решение, которое будет считаться приемлемым для правительств Армении и Арцаха, может быть приемлемым только в случае народного одобрения в Армении и Арцахе.

Мы и мир

На протяжении всей своей истории Армения находилась на "западе востока" и на "востоке запада", часто становясь ареной столкновения цивилизаций. Мы отвергаем презумпцию столкновения цивилизаций и в международных отношениях позиционируем себя как сторонника диалога цивилизаций. Международный и межнациональный диалог является ключевым видением наших международных отношений, основанным на взаимном уважении, стремлении понять и быть понятым.

Содействие диалогу цивилизаций, народов, государств и многосторонним отношениям должно стать выражением нашей приверженности делу содействия международному миру и стабильности. Армения готова стать платформой для такого диалога.

Вот столько в качестве послания.

Обращаясь к тексту Стратегии национальной безопасности, которая будет нами принята сегодня, хочу подчеркнуть еще один важный нюанс. Этот нюанс заключается в том, что в стратегии в качестве источника и гарантии существования государства Армения обозначается воля армянского народа, то есть существование Республики Армения обусловлено и должно быть обусловлено волей армянского народа. И если объективно сформулировать, что мы подразумеваем под волей армянского народа и как она должна выражаться в повседневных ситуациях, то мое понимание таково, что воля формируется на перекрестке реализации прав и обязанностей, когда граждане Республики Армения, армянский народ как единое целое, имеют возможность реализовать свои права, в то же время столь же прилежно выполняют свои обязанности, и именно на пересечении этих двух понятий формируется та воля, на которую действительно может зиждиться армянское государство.

Я считаю это важной особенностью и считаю важным подчеркнуть это в тексте и концепции Стратегии национальной безопасности, потому что, как мы уже неоднократно отмечали ранее, обычно существование армянской государственности, а также, к сожалению, ее отсутствие на протяжении нашей истории часто было обусловлено благоприятными или неблагоприятными геополитическими обстоятельствами. И наша важнейшая задача - вывести судьбу нашего народа и государства из этого цикла, когда геополитические факторы становятся ключевым фактором, определяющим существование или несуществование нашей государственности, и наше государство должно основываться на воле нашего народа.

И, по сути, этой Стратегией национальной безопасности мы устанавливаем для себя новую планку. Но я хочу сказать, что это не столько планка, а было бы правильнее назвать ее штангой, потому что она накладывает определенную, конечно, соразмерную и адекватную ответственность на каждого из нас, начиная с высокопоставленных должностных лиц и заканчивая гражданами, и дальнейшее существование нашей государственности зависит от нашей воли нести эту ответственность и реализовывать наши права, и я убежден, что мы как народ, как нация, сегодня действительно готовы взять на себя эту ответственность.

Я рад, что мы, как правительство, как Совет безопасности, имеем возможность сформулировать эту готовность, имеем мандат от нашего народа сформулировать эту готовность и сделать реализацию этой готовности нашей повседневной работой.

Спасибо. Это в качестве предисловия”.