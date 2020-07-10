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Американский кинорежиссер Годфри Реджо выразил сожаление, что “Золотой абрикос” состоится не сейчас

Американский кинорежиссер Годфри Реджо выразил сожаление, что “Золотой абрикос” состоится не сейчас

Кинорежиссер экспериментальных документальных фильмов, друг Ереванского международного кинофестиваля “Золотой абрикос” Годфри Реджо направил видеообращение зрителям фестиваля, в котором выразил сожаление в связи с тем, что фестиваль не проводится в данный момент.

“Увлекаясь вопросами, я всю свою жизнь, как сумасшедший, стучался в дверь. Открывалась. Я начинал стучать изнутри”. Это слова Руми, но я думаю, что больше всего они относятся к нам. Мы стучались в нашу же дверь, беспокоились о собственной жизни, но мир открыл перед нами свою дверь. И мы увидели огонь, поглощенный огнем. Огонь расизма, огонь геноцида, огонь COVID-19 и огонь, воздействующий на всех нас. Глобальное потепление - огонь, огонь, что поглощает все остальные огни. Они как искусство, несчастья, которые могут нам дать урок, нужно, чтобы мы услышали это. Они как сказки, но рождены не в воображении, а в фантазиях нашего реального мира. В эти дни неопределенности, тайн и сомнений нам, кинодеятелям, предоставляется особая возможность. С помощью метафоры кино мы воспринимаем огромное значение силы негатива”, - отмечает режиссер в видеообращении.

Годфри Реджо подчеркивает: без негатива нет позитива. По его словам, мы окружены негативом, однако этот негатив, вместо того, чтобы давить на нас, должен быть средством, как и искусство, чтобы увидеть мир, в котором мы живем. “В заключение позвольте сказать, что если бы у меня был бокал абрикосового коньяка, я бы тепло поприветствовал Вас  и с любовью сказал бы: “Мы будем готовы, когда будет готово для нас”, - заключил известный режиссер.

Основные события ереванского международного кинофестиваля “Золотой абрикос” в связи с пандемией в этом году состоятся осенью, с 1 по 8 ноября. Но будут июльские абрикосовые дни и сюрпризы.  Известные на международном кинорынке проекты и программы инновационной платформы GAIFF Pro по развитию киноиндустрии ереванского международного кинофестиваля “Золотой абрикос” в основном не будут отложены. Они будут проведены в заранее определенные дни - с 13 по 16 июля, в режиме онлайн, составив часть июльской абрикосовой жизни.

Полный текст на армянском  языке читайте на сайте armenpress.am по адресу: https://armenpress.am/arm/news/1021238.html


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