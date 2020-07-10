Американский кинорежиссер Годфри Реджо выразил сожаление, что “Золотой абрикос” состоится не сейчас

Кинорежиссер экспериментальных документальных фильмов, друг Ереванского международного кинофестиваля “Золотой абрикос” Годфри Реджо направил видеообращение зрителям фестиваля, в котором выразил сожаление в связи с тем, что фестиваль не проводится в данный момент.

“Увлекаясь вопросами, я всю свою жизнь, как сумасшедший, стучался в дверь. Открывалась. Я начинал стучать изнутри”. Это слова Руми, но я думаю, что больше всего они относятся к нам. Мы стучались в нашу же дверь, беспокоились о собственной жизни, но мир открыл перед нами свою дверь. И мы увидели огонь, поглощенный огнем. Огонь расизма, огонь геноцида, огонь COVID-19 и огонь, воздействующий на всех нас. Глобальное потепление - огонь, огонь, что поглощает все остальные огни. Они как искусство, несчастья, которые могут нам дать урок, нужно, чтобы мы услышали это. Они как сказки, но рождены не в воображении, а в фантазиях нашего реального мира. В эти дни неопределенности, тайн и сомнений нам, кинодеятелям, предоставляется особая возможность. С помощью метафоры кино мы воспринимаем огромное значение силы негатива”, - отмечает режиссер в видеообращении.

Годфри Реджо подчеркивает: без негатива нет позитива. По его словам, мы окружены негативом, однако этот негатив, вместо того, чтобы давить на нас, должен быть средством, как и искусство, чтобы увидеть мир, в котором мы живем. “В заключение позвольте сказать, что если бы у меня был бокал абрикосового коньяка, я бы тепло поприветствовал Вас и с любовью сказал бы: “Мы будем готовы, когда будет готово для нас”, - заключил известный режиссер.

Основные события ереванского международного кинофестиваля “Золотой абрикос” в связи с пандемией в этом году состоятся осенью, с 1 по 8 ноября. Но будут июльские абрикосовые дни и сюрпризы. Известные на международном кинорынке проекты и программы инновационной платформы GAIFF Pro по развитию киноиндустрии ереванского международного кинофестиваля “Золотой абрикос” в основном не будут отложены. Они будут проведены в заранее определенные дни - с 13 по 16 июля, в режиме онлайн, составив часть июльской абрикосовой жизни.

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