Китай введет ответные санкции в отношении граждан и организаций США

Правительство Китая введет ответные санкции в отношении американских граждан и организаций. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в пятницу на брифинге прокомментировал введение Вашингтоном санкций против китайских официальных лиц, сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

"Указанные меры США являются грубым вмешательством во внутренние дела КНР и серьезным нарушением базовых принципов международных отношений, это окажет сильное негативное воздействие на китайско-американские отношения. Мы осуждаем этот шаг и отклоняем его", - сказал он.

"В качестве ответной меры на этот неверный шаг Китай принял решение ввести соразмерные меры в отношении граждан и организаций США, которые допустили неподобающее поведение в отношении Синьцзяна", - добавил дипломат. На вопрос о том, кто именно является фигурантом санкционного списка, Чжао Лицзянь ответил, что детали будут обнародованы позже.