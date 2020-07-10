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Сборная Армении по футболу в ноябре проведет товарищеский матч со сборной Кувейта

Сборная Армении по футболу в ноябре проведет товарищеский матч со сборной Кувейта

Сборная Армении по футболу 11 ноября этого года в Ереване проведет товарищеский матч со сборной Кувейта.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении. Ранее стало известно, что между Федерациями футбола Армении и Албании было достигнуто соглашение, согласно которому национальные сборные обеих стран проведут товарищеский матч. Матч состоится 7-го октября на Республиканском стадионе им. Вазгена Саркисяна в Ереване.

Подготовила Варвара Айрапетян


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