Politico: власти Калифорнии открыли антимонопольное расследование в отношении Google

Власти американского штата Калифорния открыли антимонопольное расследование в отношении компании Google. Как передает Арменпресс, об этом в четверг со ссылкой на источники сообщила газета Politico.

По ее данным, следственные мероприятия не имеют отношения к расследованию, запущенному в отношении Google в сентябре 2019 года комиссией из прокуроров 48 американских штатов, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико. К этой инициативе Калифорния, а также штат Алабама, так и не присоединились.

Как пишет Politico, пока неясно, какие именно аспекты деятельности корпорации вызвали подозрения у калифорнийских властей.

В конце июня газета сообщала, что Министерство юстиции США, как ожидается, в течение нескольких месяцев подаст иск к Google. По информации издания, компанию обвинят в нарушении антимонопольного законодательства в сферах поиска и рекламы в интернете.

По оценке издания, последний раз подобный процесс ведомство начало в конце 1990-х годов в отношении корпорации Microsoft. Она тогда проиграла суд, но позже достигла договоренности с властями.