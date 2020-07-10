Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель

Цены на нефть в пятницу утром снижаются под давлением роста числа случаев коронавируса и перспектив восстановления спроса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,78% - до 42,02 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,98% - до 39,23 доллара за баррель, сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

Несмотря на то, что многие аналитики ожидают оживления экономики и спроса на топливо после пандемии, рекордное ежедневное увеличение числа заражений коронавирусом в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, вызывает обеспокоенность по поводу темпов восстановления.

"Возобновление вспышек коронавируса в некоторых частях мира добавило причин ожидать замедления восстановления в предстоящие месяцы", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Capital Economics.

По данным агентства, в четверг в США было зарегистрировано около 56 тысяч новых случаев COVID-19. В среду же количество случаев в стране превысило 60 тысяч, что стало самым большим ежедневным приростом среди стран с начала пандемии.