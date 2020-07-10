Число подтвержденных случаев COVID-19 в Арцахе увеличилось на 4

Число подтвержденных случаев COVID-19 в Республике Арцах увеличилось на 4, новые очаги заражения обнаружены в столице Степанакерте и в городе Мартакерт.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Арцаха.

“В Степанакерте и в Мартакерте обнаружено по одному очагу коронавирусной инфекции с подтверждением по одному случаю в каждом. Еще два новых случая были зафиксированы в ранее обнаруженных очагах Степанакерта”, - говорится в сообщении.

Трое больных с диагнозом COVID-19 выздоровели и оставили место изоляции. Общее количество подтвержденных случаев - 146. На данный момент изолированы 77 человек, фактическое лечение получают 30 человек. Состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое, состояние еще одного больного - средней тяжести. Состояние остальных больных с диагнозом COVID-19 удовлетворительное.

В общей сложности было проведено 2 522 тестов.