МЧС призывает соблюдать правила противопожарной безопасности

В течение 1-го полугодия 2020 года в республике было зарегистрировано 1 469 пожаров, из которых 329 - в Ереване, 1 140 - в областях. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

“За первое полугодие 2019 года в республике зарегистрировано 2 104 случаев пожаров, из которых 774 - в Ереване, 1 330 - в областях. В Ереване сгорело 551 га растительной территории, в областях - 3 694 га.

Учитывая существующую в республике пожароопасную ситуацию, во избежание нежелательных, порой необратимых последствий, Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает соблюдать правила противопожарной безопасности”, - говорится в сообщении МЧС.