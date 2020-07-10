В Армении подтверждено 557 новых случаев COVID-19: выздоровели 709 человек, скончались 11

В Армении по положению на 10 июля подтверждено 30 903 случая COVID-19, из которых 18 709 - вылечились.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 471 пациентов. Всего было проведено 131 216 тестов.

Выявлено 557 новых случаев заражения, 709 пациентов выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 546 летальных исходов (увеличились на 11).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчины 93, 90, 60, 62, 72 и 85 лет и женщины 69, 72, 64, 86, 51 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 7 случаев смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 177.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Анна Григорян