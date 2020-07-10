В Грузии число случаев COVID-19 достигло 973

Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на пять и достигло 973, выздоровели еще два человека. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

"Число выявленных случаев инфицирования - 973, выздоровели 846 человек, смертельных случаев - 15", - говорится в сообщении.

В режиме карантина находится 4851 человек, под наблюдением в стационарах - 231 пациент. Прибывших из зарубежных стран для лечения граждан Грузии стало на 28 больше, все они военнослужащие, участники миссии НАТО в Афганистане.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.