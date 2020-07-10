Скончался исполнительный директор СППТ Карен Варданян

Скончался исполнительный директор Союза предприятий передовых технологий Карен Варданян. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.

“В наших сердцах Карен останется борцом, свободным и светлым человеком.

Г-н Варданян внес неоценимый вклад в технологическую сферу: СППТ, Диджитек ЭКСПО, лаборатории “Армат”, бизнес-форум Диджитек, Всемирный конгресс ИТ и десятки других проектов и стратегических программ развития технологической сферы не были бы полноцеными без приложенных им огромных усилий. Покойся с миром, дорогой друг”, - написал министр.

Карен Варданян был исполнительным директором СППТ с 2007 года.

Редакция “Арменпресс” выражает соболезнования родным и близким Карена Варданяна, разделяет боль утраты.