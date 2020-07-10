Пожарные-спасатели потушили огонь на травяных участках

9-го июля в Национальный центр кризисного управления СС МЧС поступило 16 сообщений о пожарах, охватывающих около 200 кв / м и более на разных травяных участках республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В Ереване: в административном районе Шенгавит - 700 кв/ м, 3 000 кв / м, 1 га, в административном районе Эребуни - 2 000 кв / м, в административном районе Ачапняк - 1 500 кв / м, в административном районе Нубарашен - 2 га, 1 500 кв / м;

В городе Аштарак Арагацотнской области - 1 500 кв / м;

В городе Арташат Араратской области - 1 500 кв / м, в городе Арарат - 2 га;

В селе Норакерт Армавирской области - 1 га, в селе Баграмян - 2 га, в городе Эчмиадзин - 12 га, 7 000 кв / м, 3 га;

В городе Абовян Котайкской области - 3 000 кв / м.

Пожарные-спасатели локализовали и потушили пожары.