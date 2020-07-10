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Дженнаро Гаттузо продлит контракт с “Наполи”

Дженнаро Гаттузо продлит контракт с “Наполи”

Главный тренер итальянского клуба “Наполи” Дженнаро Гаттузо продолжит работу в клубе.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет издание “La Gazzetta dello Sport”. По данным издания, Гаттузо продлит контракт с “Наполи” до 2023 года.

Гаттузо возглавил неаполитанский клуб в 2019 году. Его текущий контракт рассчитан до 2021 года. Но руководство клуба собирается продлить контракт с итальянским тренером. Новый договор между клубом и тренером будет подписан на следующей неделе.

Подготовила Варвара Айрапетян


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