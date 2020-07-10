В Китае нет граждан Армении, зараженных COVID-19: посол Армении в КНР

На территории Китайской Народной Республики нет граждан Армении, зараженных COVID-19. Об этом в ответ на вопрос «Арменпресс» сказал посол Армении в Китае Сергей Манасарян.



“С начала эпидемии посольство обратилось к временно проживающим в Китае гражданам Армении с просьбой предоставить их данные для обеспечения постоянной связи с посольством. Пожалуй, в центре особого внимания оказались граждане Армении, наиболее пострадавшие от эпидемии в провинции Хубэй. Тем не менее до сих пор посольство не получало никаких сигналов о случаях заражения среди наших граждан. Посольство также находится в постоянной связи с миграционной службой Китая, которая осуществляет отдельный контроль над иностранными гражданами, проживающими в стране. Из указанного органа также не поступало никакой информации о случаях заражения среди наших граждан. Таким образом, можно сказать, что на территории Китая ни один гражданин Армении не заразился COVID-19”, - отметил посол.



Касаясь вопроса граждан Армении, желающих вернуться из Китая в Армению, и организации возможного чартерного рейса, посол отметил, что на данный момент их всего 10 человек. И с учетом географии Китая, мест проживания наших граждан и этого количество желающих вернуться на родину, а также и возможную стоимость билетов при данных обстоятельствах низкой загрузки самолета, этот процесс будет несколько нелогичным.

“Рейсы в основном носят коммерческий характер. Пожалуй, следует отметить, что временно проживающие в Китае граждане Армении проживают почти во всех провинциях Китая, и, учитывая масштабы страны, можно представить их распространенность, следовательно, и техническую сложность их сбора в одном месте. Что касается граждан, которые изъявили желание вернуться в Армению, то следует отметить, что в активный период эпидемии посольство проводило опрос среди них, однако даже тогда лишь 26 граждан изъявили желание вернуться на родину. На пассивном этапе пандемии в посольство обратились не более 10 человек”, - представил Манасарян.

11 июня в Пекине было объявлено о новой вспышке COVID-19. Вирус был обнаружен на самом крупном продовольственном оптовом рынке Пекина. Власти немедленно отреагировали и в целом закрылись, или перешли на карантинный режим 11 районов и 47 кварталов. Общее число инфицированных составило 250 человек. На следующий же день в столице был повышен уровень безопасности, а в течение последующих 10 дней было протестировано около 9 миллионов человек.



На данный момент инфекция локализована, ситуация находится под стопроцентным контролем. Китайские эпидемиологи отмечают, что причиной новой вспышки в Пекине стал вирус из Европы, что было подтверждено и Всемирной организацией здравоохранения. В других провинциях и крупных городах Китая ситуация стабильная и контролируемая.



Норайр Шогикян