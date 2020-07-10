Газета “Айастани Анрапетутюн”: Будущие кадры сельского хозяйства - Технологический университет Шуши

“Ректор университета О. Токмаджян высоко оценил коллекцию арцахских чаев, созданную в университетских лабораториях при помощи преподавателей, которая являются “полноценной аптекой” с сочетанием уникальных цветов и ароматов. Дополнением этой коллекции является и уже известное производство косметических средств, которое с каждым годом расширяет свой ассортимент и становится конкурентоспособным не только в регионе, но и в европейских странах. А начало этим успехам было положено в прошлом году в Германии, где университет получил сертификат на изготовление косметических средств.

Говоря о текущих и будущих амбициозных программах, Ованнес Токмаджян большие надежды связывает с племенным комплексом, строящимся на территории общины Сарушен, где планируется выращивать не только крупный рогатый скот, свиней, но и индеек и гусей. Племенное хозяйство, эксплуатация которого запланирована на конец года, обеспечит новыми рабочими местами и жителей соседних сел. Ректор вуза сделал еще одно примечательное дополнение: “Материалы, тестируемые в процессе производства, в качестве вакцин можно будет использовать как в сельском хозяйстве, так и в строительстве, в качестве гидроизоляции”.

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