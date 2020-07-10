Газета “Айастани Анрапетутюн”: Фонд “Туфенкян” - Кашатагскому району

“С самого начала застройки освобожденного Кашатагского района руку помощи протянули различные благотворительные фонды, организации, в том числе и Фонд “Туфенкян”, основанный в 1988 году в Нью-Йорке американским предпринимателем и меценатом армянского происхождения Джеймсом Туфенкяном. Для реализации благотворительных программ на родине, в 1999 г. В Ереване был открыт офис Фонда “Туфенкян”. С целью оказания помощи Арцаху в 2003 г. открылся Степанакертский офис фонда, посредством которого осуществляются программы по заселению освобожденных территорий, социально-экономические, здравоохранительные, культурно-образовательные и другие программы.

В отличие от некоторых благотворительных фондов, благотворительная организация “Туфенкян” позднее начала свою деятельность в Кашатагском районе, однако с этого же дня стала большим другом и помощников этого заселенного армянами района. Туфенкяны первое содействие оказали школам района, прислав им художественные и учебные книги. И на протяжении многих лет фонд содействовал заселению и становлению Кашатагского района, осуществляя различные программы - строительство школ, жилищное строительство, программы в сельском хозяйстве и т. д. За это время фонд капитально отремонтировал церковь Сурб Аствацацин в Мирике, церковь Сурб Минас в Аке, церковь Сурб Степанос. В селе Ак фонд финансировал строительство здания школы, оно состоялось при поддержке общественной организации “Айренасер”. На открытии школы присутствовали попечители фонда, благотворители, сценарист фильма “Ферма жаворонков” и автор книги Антония Арслан. Ранее в селе Гетап фонд отремонтировал здание начальной школы, в 2019 году капитально отремонтировали школу Тандзута, построили в Мошатахе дом торжеств, медпункт, осуществили и ряд других программ”.

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