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“Айастани Анрапетутюн”: Медучреждения – под управление государственного уполномоченного органа

“Айастани Анрапетутюн”: Медучреждения – под управление государственного уполномоченного органа

“Итак, предлагается, чтобы в связи с необходимостью организации медицинской помощи и обслуживания населения во время чрезвычайного положения управление всеми организациями, осуществляющими медицинскую помощь и обслуживание, за исключением военных госпиталей Министерства обороны, были переданы Государственному органу, уполномоченному в области здравоохранения. Также во время чрезвычайного положения в целях осуществления медицинской помощи и обслуживания населения медицинским персоналом  становится обязательным проведение соответствующей специализации, соответствующей переподготовки медработников или клинических ординаторов выпускных курсов, не прошедшими переподготовку, и также участие населения в процессе медицинской помощи и обслуживания.

В Кодексе об административных правонарушениях дополнениями предусмотрены положения о невыполнении приказов или поручений уполномоченного органа в области здравоохранения во время чрезвычайного или военного положения, или приказов об организации медицинской помощи и обслуживания населения. По этой части субъектами правонарушения выступают только медработники.

За невыполнение требований Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен административный штраф в размере от 300 до 500-кратного размера минимальной заработной платы”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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