Правительство дало разрешение на реализацию крупного энергетического инвестпроекта

Правительство Армении приняло решение “О реализации процесса покупки по процедуре закупки у одного лица для осуществления работ по реконструкции подстанции «Личк» ЗАО «Высоковольтные электросети»”.

Как сообщает Арменпресс, согласно обоснованию, подстанция “Личк” эксплуатируется с 1961 года. Учитывая тот факт, что подстанция находится в эксплуатации более 50 лет, необходимо осуществить полную реконструкцию подстанции. Как отметил министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, срочность принятия такого решения обусловлена надлежащим выполнением обязательств, взятых на себя правительством Армении по строительству солнечной фотовольтаической станции промышленного масштаба “Масрик-1”.

“Это подразумевает, что правительство Республики Армения берет на себя определенные обязательства, в частности, произведенная электроэнергия должна быть получена нами через станцию “Личк”. На данном этапе “Личк” не в состоянии сделать этого. Учитывая, что наше финансирование для “Масрик 1” уже было одобрено и строительство скоро начнется, должны быть приняты срочные меры”, - сказал он.

Сурен Папикян также сообщил, что строительство подстанции “Личк” будет осуществляться за счет собственных финансовых средств ЗАО “Высоковольтные электросети”.

“Это беспрецедентно. Ранее все наши подстанции были реконструированы и построены за счет кредитных средств. Ценовые запросы были отправлены подрядчикам ABB, General Electric, Siemens AG, Kaskad-Energo LLC, которые ранее занимались реконструкцией других подстанций компании. В ответ только Kaskad-Energo LLC представил ценовое предложение. Ценовое предложение компании составило 9 998 232 долларов. В результате переговоров о снижении представленного ценового предложения, ценовое предложение составляет 8 857 600 долларов”, - сказал министр, добавив, что эта подстанция также очень важна для энергетической безопасности Арцаха.

Никол Пашинян отметил, что по договору в тот момент, когда станция “Масрик-1” начнет производить электроэнергию, Армения обязана приобретать эту электроэнергию.

“Но даже если не приобретет ее, то должна заплатить за нее. Следовательно, срочность в том, что мы должны синхронизировать сроки эксплуатации станции “Масрик” и подстанции “Личк”, чтобы Республика Армения не понесла потерь”, - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр также коснулся инвестиционной программы компании “Масдар”. “Когда на заседании правительства мы обсуждали вопрос объявления международного тендера на проект, предложенный компанией “Масдар”, мы говорили о том, будут ли тендеры с этим механизмом представлять интерес. На данный момент могу сказать, что на тендер подали заявки еще две крупные компании, и очевидно, что тендер состоится”, - сказал премьер-министр, добавив, что это делается публично, в результате чего Армения должна получить наиболее выгодное предложение.