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Министр обороны Армении и посол КНР обсудили сотрудничество в военной сфере

Министр обороны Армении и посол КНР обсудили сотрудничество в военной сфере

В административном комплексе министерства обороны Республики Армения 9 июля состоялась встреча министра обороны Республики Армения Давида Тонояна и Чрезвычайного и Полномочного посла Китайской Народной Республики в Республике Армения Тиана Эрлуна для обсуждения представляющих взаимный интерес вопросов. На встрече также присутствовал военный атташе посольства Китая в Армении, старший полковник Сунь Цзылунь.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, стороны отметили высокий уровень армяно-китайских отношений и военно-политического диалога практически во всех сферах сотрудничества, в том числе в сфере обороны. Были обсуждены пути дальнейшего развития и расширения сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.

В завершение встречи Давид Тоноян поблагодарил Чрезвычайного и Полномочного посла Китайской Народной Республики в Республике Армения за поддержку усилий правительства Республики Армения по борьбе с коронавирусом.


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