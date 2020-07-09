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Мхитарян признан лучшим игроком встречи “Рома”-“Парма”

Мхитарян признан лучшим игроком встречи “Рома”-“Парма”

Полузащитник сборной Армении по футболу и “Ромы” Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом встречи с “Пармой”.

Как сообщает Арменпресс, по результатам голосования на странице  “Ромы” в Twitter армянский полузащитник был признан лучшим.

В 31-м туре чемпионата Италии по футболу "Рома" принимала "Парму" на Олимпийском стадионе в Риме. Гости первыми открыли счет матча. Автором гола стал Куцка. Однако в конце тайма капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян, который был в стартовом составе "Ромы", сравнял счет. Получив передачу Мхитаряна на 57-й минуте, Верету помог своей команде одержать победу.


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