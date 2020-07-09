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Акоп Симидян и Денис Джоркаефф назначены советниками президента ФФА

Акоп Симидян и Денис Джоркаефф назначены советниками президента ФФА

У президента Федерации футбола Армении два новых советника. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, депутат НС Армении, секретарь парламентской фракции «Мой шаг» Акоп Симидян назначен советником президента ФФА Армена Меликбекяна по линии связей с правительством Армении (на общественных началах), а вице-мэр французского города Десин-Шарпьё Денис Джоркаефф - советником по международным вопросам.

Отметим, что Денис Джоркаефф является братом известного французского футболиста Юрия Джоркаеффа. У них армянское происхождение: их матерью является Мария Оганян, дочка спасшегося во время Геноцида армян Гаро Оганяна.


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