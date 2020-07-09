Россия поддерживает диалог между курдами и Дамаском о будущем Сирии

Москва поддерживает диалог между курдами и Дамаском о будущем обустройстве Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как подчеркнула Захарова на брифинге в четверг, на протяжении столетий Сирия была страной, где мирно уживались и благополучно сосуществовали различные этнические и конфессиональные группировки.

"Мы убеждены, что такого рода исторические традиции должны быть в полной мере сохранены и продолжены. Исходим из того, что сирийские курды являются неотъемлемой частью народа Сирии. Отталкиваясь от этой принципиальной позиции, в Москве поддерживают тот диалог, который ведется между курдами и Дамаском по поводу будущего обустройства их общей родины", - сказала официальный представитель МИД России.

Она добавила, что сирийцы должны сами определить, какой будет их страна с тем, чтобы все ее население вне зависимости от конфессиональной, этнической принадлежности, чувствовало бы себя спокойно, в безопасности.