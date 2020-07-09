Премьер-министр Армении провел прощальную встречу с послом ОАЭ 

Премьер-министр Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Объединённых Арабских Эмиратов в Республике Армения Мухаммада Аль Зааби, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян отметил, что в период работы посла отношения между Арменией и ОАЭ были активными и эффективными. Никол Пашинян подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в опыте развития и реформ ОАЭ. “Мы надеемся, что в ближайшее время наша страна станет еще более интересной для бизнеса вашей страны в плане реализации различных инвестиционных проектов”, - сказал премьер, подчеркнув в контексте развития и расширения торгово-экономического сотрудничества важную роль играет активная деятельность межправительственной экономической комиссии, первое заседание которой состоялось осенью прошлого года в Ереване. Премьер-министр подчеркнул факт двусторонних политических отношений на высоком уровне и поблагодарил за сбалансированную позицию по нагорно-карабахскому конфликту.

Премьер-министр также поблагодарил правительство ОАЭ за поддержку армянской стороны в борьбе с коронавирусом и выразил уверенность, что пандемия будет преодолена в результате тесного сотрудничества.

В свою очередь Мухаммад Аль Зааби поблагодарил премьер-министра Пашиняна и правительство Армении за тесное сотрудничество и добавил, что в рамках своей дальнейшей деятельности продолжит поддерживать теплые связи с Арменией и армянским народом. Посол отметил, что впечатлен эффективной деятельностью молодых членов правительства Армении, в результате которой за прошедший год в стране был зафиксирован ряд позитивных показателей, в ряде областей проводятся глубокие реформы. По словам Мухаммада Аль Зааби, за последний год зафиксирован рост в двусторонних торгово-экономических отношениях, а также в рамках сотрудничества в сфере туризма. Г-н Зааби подчеркнул, что правительство его страны также заинтересовано в расширении сотрудничества с Арменией, в том числе в сфере экономики, в частности, в таких областях, как сельское хозяйство, здравоохранение, продовольственная безопасность, туризм и авиасообщение. Посол отметил, что ОАЭ продолжат реализацию благотворительных программ в Армении и их расширение. Он также высоко оценил благотворительные программы, осуществляемые под руководством супруги премьер-министра Анны Акопян.

Собеседники выразили уверенность, что после эпидемии коронавируса совместными усилиями правительств двух стран сотрудничество в различных направлениях продолжит развиваться и прогрессировать.