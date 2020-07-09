COVID-19. В США более 3 млн инфицированных: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 12 млн 204 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 552 тыс. Излечились 7 млн 097 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 3 млн 159 тыс 671 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 134 тыс 888. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 1 млн 719 тыс 660. Число смертей составляет 68 тыс 089. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 771 тыс 883. Скончались 21 тыс 174 больных.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 707 тыс 301. За последние сутки здесь зарегистрировано 6 тыс 509 новых случаев. Число летальных исходов – 10 тыс 843.

Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 312 тыс 911, смертей – 11 тыс 133. На следующем месте по числу инфицированных оказался Чили, где подтверждено 303 тыс 083 случаев, смертей - 6 тыс 573.

В Испании число подтвержденных случаев – 299 тыс 593. Число смертности в Испании составило 28 тыс 396. В Великобритании число инфицированных достигло 286 тыс 979, умерших – 44 тыс 517. Затем следует Мексика, где количество подтвержденных случаев достигло 275 тыс 003, смертей - 32 тыс 796. Десятку замыкает Иран, где 250 тыс 458 подтвержденный случай и 12 тыс 305 случаев смерти.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 23 месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 9, достигнув 83 тыс 581, вылечились 78 тыс 590 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 968, с начала заражения здесь скончались 15 человек.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 220 тыс 144 подтвержденных случаев. В Катаре 101 тыс 553 подтвержденных случаев, смертность - 138. Число заразившихся в Египте достигло 78 тыс 304, здесь зарегистрировано 3 564 случаев смерти. В ОАЭ - 53 тыс 577 случаев, здесь скончались 328 человек.

В Ливане зарегистрировано 1 946 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 36. Число заразившихся в Сирии достигло 372. Скончались 14 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 215.