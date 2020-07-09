Азиатские индексы снизились - 09-07-20
ТОКИО, 9 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.40% и составил 22529.29 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1557.24 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.39% и составил 3450.59 пункта, а HANG SENG вырос на 0.31% и составил 26210.16 пункта.
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