Президент Армении коснулся закона о налоге на имущество 

Президент Республики Армения Армен Саркисян на встрече с группой членов Профессиональной комиссии по конституционной реформе отметил, что Конституция, конституционность и государственность - это не только правовые формулировки на бумаге, и очень важен следующий шаг - их реализация. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

«Когда мы рассматриваем конституционность какого-либо закона, нет необходимости рассматривать только то, соответствует ли этот закон на бумаге Конституции или нет. Страны, которые верят в свою Конституцию, верховенство закона, побеждают. Один из способов развития Конституции заключается в следующем: мы, как общество, должны верить и жить этой культурой», - сказал президент.

Президент отметил, что он рассматривает конституционность закона также с точки зрения его применения. «Если мне на подпись приходит закон, который не имеет никаких конституционных проблем, какой у меня выбор?» - сказал он, отметив, что есть случаи, когда у закона не имеет противоречия с Конституцией, но он является несвоевременным.

В качестве примера он коснулся закона о налоге на имущество. «Налоговое законодательство очень чувствительно, и любое налоговое законодательство должно быть всесторонне обсуждено и проанализировано, - сказал он, коснувшись изменения в законодательстве о налоге на имущество. - Налог на имущество связан с другими налогами. Тот факт, что государство должно продумывать и развивать наше налоговое законодательство, в этом нет сомнений, люди, которые имеют больше богатства, должны платить больше налогов».

Во всех странах налоги повышаются или понижаются. Однако, по словам президента, законы также оказывают социально-психологическое воздействие. «Закон о налоге на имущество говорит о множестве других проблем, - сказал он. - Например, если доцент, живущий в центре Еревана, унаследовал свою квартиру от своего знаменитого деда академика, то что ему делать, продать квартиру и переехать в более отдаленные районы города? Вполне возможно, что он продаст свою квартиру и покинет Армению, взяв с собой архивы и историю академика, и, вообще, кусочек истории города Еревана и нашего народа.

Кажется, что любой закон - просто арифметика, касается чисел, но за этой арифметикой есть человеческие жизни, наша страна, наша культура, наш город. Нужно быть очень осторожными. Высшей ценностью для нас должен быть человек, который создает культуру и окружающую среду.

Этот закон лежит у меня на столе. Я не могу отправить его в Конституционный суд, потому что у него нет несоответствий с Конституцией. Мне остается только подписать закон и приложить заявление. Я так и сделал, подробно объяснив, в чем проблемы.

Если бы я имел право отправить закон обратно в Национальное Собрание, я бы сделал это, отметив, что по такой-то причине в закон должны быть внесены изменения. Более того, если бы у меня было право вето, я бы применил его».