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Китайский телеканал сообщил, что пропавший мэр Сеула найден мертвым

Китайский телеканал сообщил, что пропавший мэр Сеула найден мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун, объявленный ранее пропавшим без вести, обнаружен мертвым. Как передает Арменпресс, об этом сообщает китайский телеканал CGTN и сайт CTWANT.

Между тем, ни южнокорейские СМИ, ни официальные лица пока эту информацию не подтвердили.

Ранее в четверг сообщалось, что полиция ведет поиски Пак Вон Суна. В полицию с информацией об исчезновении обратилась дочь политика.

В правительстве Сеульского столичного региона в свою очередь отметили, что мэр не явился в четверг на работу, отменены все запланированные встречи.

Пак Вон Сун занимает пост мэра столицы Южной Кореи с 2011 году. Он является активистом-правозащитником. Он также является учредителем ряда общественных и гражданских организаций.


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