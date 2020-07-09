В Греции предлагают сделать в доме Ататюрка в Салониках музей геноцида

Ситуация вокруг собора святой Софии в Стамбуле является вопросом двусторонних отношений Греции и Турции, и Афины должны дать жесткий ответ, который поймут в Анкаре, заявил представитель парламентской партии "Греческое решение" Танасис Милонас, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, позиция партии заключается в том, чтобы превратить дом-музей основателя турецкого государства Кемаля Ататюрка в Салониках в музей геноцида понтийских греков.

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения госсовета по возможности изменения статуса собора святой Софии и превращении его из музея в мечеть и поступит в зависимости от него. Высший административный суд Турции - госсовет - 2 июля рассмотрел вопрос об изменении статуса собора святой Софии. Госсовет считает, что для изменения статуса собора достаточно указа президента. Ожидается, что решение Госсовета будет опубликовано в течение 15 дней.

"Мы считаем, что должна быть сильная реакция. Это аналогичное превращение дома Кемаля Ататюрка в Салониках – того, что считают его домом – в памятник понтийского эллинизма, в музей памяти геноцида понтийцев", - сказал представитель партии.

Он сослался на официальное заявление партии, где говорится, что только так "варвары смогут понять", и также, что правительство Греции не дает соответствующий жесткий ответ, чтобы не "травмировать" Турцию.

Греция считает, что жертвами геноцида стали более 350 тысяч понтийских греков. Анкара, в свою очередь, называет обвинения "фантастическими", а Грецию обвиняет в "искажении исторических событий" в политических целях.

На вопрос, сможет ли это остановить президента Турции, представитель партии ответил: "Эрдоган политик неконтролируемый".

"Позиция нашей партии состоит в том, что это (статус собора святой Софии - ред.) не мировая проблема, это проблема чисто двусторонних отношений, это двусторонняя тема. Она касается православия, она касается греков. Ее изложил накануне председатель партии Кириакос Велопулос в парламенте", - сказал представитель партии.

Планы изменить статус музея вызвали реакцию во многих странах мира.