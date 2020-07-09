На фестивале классической музыки “Music-20” Ереван примет более двадцати известных музыкантов

В рамках международного онлайн-фестиваля классической музыки “Music-20”, который состоится с 10 по 28 июля, любители музыки смогут прослушать 9 симфонических, 5 камерных концертов, 3 сольных концерта и 2 ансамбля. Концертные программы пройдут в Ереване в Спортивно-концертном комплексе им. К. Демирчяна без зрителей.



Как передает «Арменпресс», официальный оркестр фестиваля - Государственный симфонический оркестр Армении во главе с художественным руководителем и главным дирижером Сергеем Смбатяном.



На пресс-конференции, организованной 9 июля в пресс-центре информационного агентства “Арменпресс” директор Спортивно-концертного комплекса им. К. Демирчяна Карен Казарян сказал, что идея проведения подобного фестиваля принадлежит Сергею Смбатяну. “Мы обсудили ее и решили провести мероприятие в онлайн формате. Нам помогал Европейский фонд содействия культуре”, - подчеркнул Казарян.



По его словам, в этот период пандемии, когда культура находится в тяжелом состоянии, люди остались без работы, Армения одна из стран, которая может, сохраняя все противоэпидемические правила, организовать важное культурное событие, благодаря которому культура продолжит жить.



“Надеюсь, этот фестиваль даст положительный заряд не только армянским меломанам, но и людям, живущим в разных точках мира”, - отметил директор СКК.



Сергей Смбатян подчеркнул, что они могут преодолеть все трудности, создать ценность, создать атмосферу. “Всемирно известные артисты приедут в Армению, и наша страна будет тем центром, куда последуют поклонники классической музыки. Мы ожидаем более 100 000 онлайн просмотров. Мы сможем популяризировать наш оркестр, наш блестящий концертный зал, который обладает очень хорошими акустическими возможностями и позволяет работать, сохраняя международные нормы”, - сказал дирижер.



Он сообщил, что на фестивале в Армении выступят известные солисты и дирижеры. Более 20 солистов приедут в Армению. Среди них Сергей Догадин, Франческа Дего, Андрей Баранов, Глория Кампанер и Айк Казазян.



По словам Смбатяна, когда они обратились к артистам, те отреагировали положительно, поскольку получили приглашение и от комендатуры и поняли, что для Армении классическая музыка имеет важное значение. “Когда они получают письменное приглашение от высших инстанций страны, они осознают, что это важно, это реально. Думаю, они очень рады, поскольку в мире практически не проводится концертов, и они воодушевлены такой возможностью в Армении”, - сказал руководитель оркестра.



Все гости, которые приедут в Армению, сдадут тесты, будут изолированы и только по истечении срока карантина получат возможность войти в Спортивно-концертный комплекс.



Анжела Амбарцумян