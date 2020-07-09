Чартерные рейсы Москва-Ереван будут 16 и 18 июля

16 и 18 июля в 18:00 из аэропорта “Домодедово” компания “Ред Вингс” осуществит 2 чартерных рейса Москва-Ереван.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в РФ.

“Билеты на эти рейсы граждане, зарегистрированные в посольстве под номерами от 4 280 до 5 000, могут приобрести в кассе N 94 аэропорта “Домодедово” 9 июля с 15:00 до 21:00, 10, 11 и 12 июля с 10:00 до 21:00”. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Билеты необходимо приобрести до 21:00 13 июля. Стоимость авиабилета 13 000 рублей. Допускаемый багаж - 23 кг (одна единица), ручной багаж - 8 кг (одна единица). Билеты для детей до двух лет бесплатны (без багажа).

Регистрация в вышеуказанные дни начнется с 15:00 у регистрационных стоек 23 - 33.