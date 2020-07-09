В городе Мартуни будут реализованы программы энергосбережения

В рамках субвенциальных программ, осуществляемых правительством Армении в городе Мартуни Гегаркуникской области, в этом году в 4 детских садах будут осуществлены работы по капитальному ремонту, установке в них водонагревателей и строительству солнечной фотовольтаической станции для нужд муниципалитета и подведомственных 4 учреждений.

Как сообщили Арменпресс в отделе программ развития, туризма и анализа администрации Гегаркуника, предварительная общая стоимость программы по ремонту и установке водонагревателей в 4 детских садах города Мартуни составляет около 18 млн драмов, 65% или 11 млн 700 000 драмов выделяет правительство, 35% или 6 млн 300 000 драмов - администрация общины Мартуни. Предварительная общая стоимость программы установки солнечной фотовольтаической станции на крыше здания администрации Мартуни составляет 38 млн 651 000 драмов, 65% или 25 млн 123 000 драмов из которых выделяет правительство, 35% или 13 млн 527 000 драмов - муниципалитет Мартуни.

Мэр Мартуни Армен Аветисян сообщил, что уже подведены итоги строительного тендера по капитальному ремонту детских садов и установке водонагревателей, строительство начнется в ближайшие дни, а тендер по установке солнечной фотовольтаической станции уже объявлен. В результате реализации первой программы мы на 90% завершим программу капитального ремонта детских садов общины, которую начали три года назад и вели в несколько этапов. В детских садах, помимо работ по внутренней отделке, будут установлены и солнечные водонагреватели, которые обеспечат их постоянной горячей водой. В рамках той же программы водонагреватель будет установлен также и на крыше здания спортшколы Мартуни. По второй субвенциальной программе на крыше администрации Мартунинского района будет установлена солнечная фотовольтная станция мощностью 80 кВт / ч, которая обеспечит около 60% энергетических потребностей общинной администрации, школы искусств, офиса коммунального обслуживания и благоустройства им. Г. Нжде, зданий детско-юношеского творческого центра, а также сети освещения города. Если бы наших средств было достаточно для участия в программе с большим бюджетом, то мы смогли бы решить проблему всех муниципальных учреждений, а также всей сети освещения города. В любом случае, мы решаем проблемы, жизненно важные для нашего города”, - отметил глава общины.

Хосров Хлгатян