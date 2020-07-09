Будет отремонтирована крыша Дома культуры общины Семеновка

В рамках субвенциальных программ, осуществляемых правительством Армении в общине Семеновка Гегаркуникской области, будет отремонтирована крыша Дома культуры.

Как сообщили Арменпресс в отделе программ развития, туризма и анализа администрации Гегаркуника, предварительная общая стоимость программы составляет около 12 млн драмов, 45% или 5 млн 400 000 драмов выделяет правительство Армении, 55% или 6 млн 600 000 драмов -муниципалитет Семеновки.

По заверению руководителя общины Семеновка Давида Мнацаканяна, конкурс по организации строительных работ будет объявлен в ближайшее время. “В здании размещены медпункт общины, библиотека, комната мероприятий и муниципалитет. Крыша в аварийном состоянии, что может привести к обрушению здания. Она будет полностью отремонтирована. Строительные работы завершатся в течение этого года, и будет решена очень важная проблема нашей общины”, - отметил глава общины.

Хосров Хлгатян