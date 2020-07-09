Посольство Франции отреагировало на разговоры относительно миссий французских врачей

Посольство Франции в Армении отреагировало на разговоры относительно миссий французских врачей. Арменпресс представляет заявление посольства Франции в Армении․

“Обе миссии французских медицинских работников прибыли в Армению по приглашению властей Армении, которые и обеспечили проведение работ и организацию этих миссий.

Об этих визитах посольство Франции в Армении было информировано посредством правительства Армении, и, присутствовало при встрече этих групп, посольство всегда поддерживало связь с ними во время их пребывания в Армении.

В ответ на просьбу правительства Армении, Франция оплатила расходы на дорогу и проживание второй делегации.

Посольство Франции в Армении вновь выражает свою признательность медицинским работникам, которые в очень сжатые сроки согласились приехать в Армению и своими советами поддержать своих армянских коллег”.