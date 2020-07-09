Лидер ведущей партии ЕС назвал исторической ошибкой переговоры о приеме Турции в Евросоюз

Евросоюз (ЕС) должен прекратить переговоры о приеме Турции, которые стали исторической ошибкой. Об этом заявил в четверг Манфред Вебер, глава крупнейшей наднациональной политической партии ЕС - консервативной Европейской народной партии (ЕНП), выступая на сессии Европарламента.

"Переговоры о приеме Турции оказались исторической ошибкой, которая вызвала только фрустрацию в Турции и не привела страну ближе к ЕС. Мы должны прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС и разработать новую легальную основу для наших отношений с этой страной", - заявил он, обращаясь к участвующему в сессии верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

"Да, у нас было сотрудничество с Турцией и остается ряд общих интересов, но ситуация в отношении Турции изменилась, - сказал он. - Турция уходит все дальше от ценностей ЕС. Ситуация в Восточном Средиземноморье обостряется, Турция ведет нелегальную буровую деятельность (у берегов Кипра - прим. ТАСС), заключает несостоятельные соглашения с Ливией (по разделу акватории и шельфа Средиземного моря, ущемляющего интересы Кипра - прим. ТАСС), мы уже наблюдали военный инцидент с французским кораблем. ЕС должен четко дать понять, что проблема участившихся нелегальных пересечений границ Греции и Кипра мигрантами [cо стороны Турции] - это не двусторонние проблемы Турции с Кипром и Грецией, это проблема Турции и ЕС",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Официальные переговоры о приеме Турции в ЕС стартовали в октябре 2005 года, таким образом они продолжаются уже почти 15 лет. За это время никакой реальной перспективы приема этой страны в ЕС не наметилось, также как нет никаких временных рамок для завершения переговоров. Напротив, сам сложный процесс этих переговоров неоднократно становился раздражителем в двусторонних отношениях между Турцией и ЕС.